В Індії прооперують найважчу жінку в світі

36-річна єгиптянка, яка важить близько 500 кілограмів і вважається найважчою жінкою в світі, полетить в Мумбай, де їй буде зроблена операція зі зниження ваги, повідомляє BBC.

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Еман Ахмад Абд Ель Ату при народженні важила 5 кілограмів. Лікарі діагностували у дівчинки слонову хворобу, і у віці 11 років вона важила так багато, що не могла ходити і тільки повзала. Протягом останніх 25 років жінка не виходила з дому, де за нею доглядають мати і сестра.

На думку хірурга, який має намір зробити жінці операцію, Еман Ахмад Абд Ель Ату страждає не на слонову хворобу, а лімфедему, зумовлену надмірною вагою. Лікарі сподіваються, що через два-три роки після операції жінка буде важити менше 100 кілограмів.