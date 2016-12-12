Заняття спортом поліпшують репродуктивне здоров'я чоловіків
12:04, 12 грудня 2016Зарубіжні новини
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У заняттях спортом необхідний баланс, позаяк значне фізичне навантаження може мати зворотний ефект.
Спорт збільшує кількість сперматозоїдів у чоловіків / aprofit.kz
На думку вчених, півгодинні заняття спортом тричі на тиждень сприяють збільшенню чисельності сперматозоїдів і поліпшують репродуктивні здібності чоловіка,повідомляють Новини Ізраїлю.
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Дослідники дійшли висновку, що зростання чисельності сперматозоїдів є тільки тимчасовим і припиняється, коли чоловік перестає займатися спортом.
При цьому підкреслюється, що в заняттях спортом необхідний баланс, так як занадто велике фізичне навантаження може мати зворотний ефект.
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