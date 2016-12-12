Японські вчені розробили систему "міток" для людей з деменцією

Одна з серйозних небезпек, з якою стикаються хворі на деменцію люди — це небезпека загубитися. Проблеми з пам'яттю можуть призвести до того, що чоловік або жінка можуть опинитися далеко від дому і не пам'ятати при цьому ні адреси, ні шляху додому, ні телефонів родичів, ні навіть імені — а в цей час їхні рідні та близькі збиваються з ніг у пошуках. В Японії запропонували рішення цієї проблеми, і представники влади вже відгукнулися про нього в позитивному ключі, повідомляє Медпортал.

У Ірумі (Iruma), місті поряд з Токіо, організація розробила нову систему «міток» для людей, які з великою ймовірністю можуть забути після виходу з дому, куди їм треба повернутися. Такі втрати пам'яті можуть бути зумовлені хворобою Альцгеймера або іншим видом деменції. Раніше родичам пропонувалося прикріплювати на одяг і взуття пацієнтів наклейки з ім'ям і адресою, однак існувала ймовірність того, що хворі не одягнуть потрібний предмет одягу, виходячи за хлібом або викинути сміття.

Читайте такожПізня друга вагітність жінки покращує роботу її мозку - дослідженняНова система заснована на QR-кодах, які розміщуються на нігтях. Невелика наклейка містить всю необхідну інформацію про носія — унікальний ідентифікаційний номер, адреса, телефон. Розмір водонепроникного квадратного стікера — 1х1 см, тримається така наклейка до 2 тижнів. Розміщувати її можна не тільки на руках, але і на ногах — щоб вона не відразу впадала в очі. Поліція, скориставшись сканером, зможе отримати всі дані для того, щоб зв'язатися з родичами пацієнта. Платити за отримання наклейки не доведеться — сервіс безкоштовний.

Читайте такожОтримано нові дані випробувань ліків проти хвороби АльцгеймераВ Японії на даний момент вже більше чверті населення відзначили свій 65-й день народження. Очікується, що до 2055 року кількість літніх людей досягне 40% при тому, що населення зменшиться з 127 млн до 90.