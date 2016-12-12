Людям з психічними розладами необхідні домашні тварини - дослідження

В опитуванні, проведеному вченими з Університету Манчестера, взяли участь 54 добровольці старше 18 років, що страждали від важких психічних захворювань. Фахівці з'ясували: домашні тварини займали особливе місце в колі спілкування 60% учасників, розповідає Мeddaily.ru з посиланням на The Hindustan Times.

Читайте такожДомашні тварини покращують якість сну людиниВихованці надавали добровольцям абсолютну підтримку, яку ті не могли отримати від родичів і знайомих. Крім того, домашні тварини грали важливу роль під час загострення. Вони відволікали учасників від симптомів захворювання і негативних переживань, наприклад, голосів, які чули добровольці, або суїцидальних думок.

Читайте такожМурчання кішки нормалізує тиск і серцевий ритм - дослідженняДослідники кажуть, що спілкування з домашніми тваринами слід включити в комплекс лікувальних заходів для таких пацієнтів. Адже, судячи з усього, вихованці здатні заспокоїти людей з психічними розладами та надати їм необхідну підтримку.