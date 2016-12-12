Клітковина краще за білок дає змогу довше залишатися ситим - дієтологи

Бобові на зразок квасолі чудово справляються з нападами голоду, заявляє професор Енн Рейбен з Університету Копенгагена. За її словами, вегетаріанські страви, багаті клітковиною, допомагають схуднути. А ось важкі білкові страви на зразок м'яса працюють з цієї точки зору гірше, пише Meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Читайте такожДержпродпотребслужба запобігла ввезенню в Україну 110 тонн сої, зараженої амброзієюБув організований експеримент, в рамках якого групі чоловіків запропонували багаті клітковиною вегетаріанські котлети або котлети з свинини і телятини. Виявилося, люди, які з'їдали вегетаріанські котлети з бобових, за наступний прийом їжі споживали на 12% менше калорій. Тобто клітковина була більш ситною, ніж білок, що суперечить поширеній думці.

Читайте такожБобові сприяють зниженню маси тілаДійсно, багато хто впевнений: для зниження ваги необхідно споживати багато білка (м'яса, риби), адже він гарантує ситість протягом тривалого часу. Виходить, вегетаріанці ні краплі не страждають без тваринного білка. Їм легко залишатися ситими і підтримувати вагу.