Естонія оголосила про початок боротьби з ожирінням: у країні введуть податок на солодкі напої

Одним з перших кроків буде введення в 2018 року податку на цукровмісні напої, пише Центр новин ООН.

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Передбачається, що така ініціатива забезпечить щорічні надходження до бюджету в розмірі 24 млн. євро, знизить споживання вільних цукрів і калорій і, тим самим, сприятиме зниженню показників ожиріння і поліпшення здоров'я порожнини рота.

В даний час від зайвої ваги страждає майже половина всіх жителів Естонії і 28 відсотків дітей шкільного віку.

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У ВООЗ неодноразово підкреслювали, що жорстка податкова політика щодо шкідливих для здоров'я напоїв вдарить по кишені споживача і, відповідно, приведе до зниження масштабів пристрасті до них.