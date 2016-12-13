У світі зростає кількість передчасно народжених дітей - ВООЗ

Ускладнення внаслідок передчасних пологів є основною причиною смерті дітей в віці до п'яти років. Так, у 2015 році вони призвели майже до одного мільйона випадків смерті, повідомляє ВОЗ.

Три чверті таких дітей можна було б рятувати за допомогою наявних ефективних з вартості заходів втручання, навіть при відсутності відділень інтенсивної терапії.

У 184 країнах показники передчасних пологів варіюються від 5% до 18% від числа народжених дітей.

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За оцінками, 15 мільйонів дітей щорічно народжуються занадто рано. Це більш ніж щодесята дитина. Приблизно один мільйон дітей щороку помирають від ускладнень, пов'язаних з передчасними пологами. Більшість недоношених дітей, які вижили страждають на довічну інвалідність, включаючи труднощі у навчанні, а також проблеми із зором і слухом.

У всьому світі передчасні пологи є основною причиною смерті дітей в віці до п'яти років. Майже у всіх країнах з надійними даними показники передчасних пологів зростають.

У світі спостерігаються величезні нерівності в показниках виживання. У країнах з низьким рівнем доходу половина дітей, які народжуються на терміні до 32 тижнів вагітності (на два місяці раніше), помирає через відсутність практично здійсненних, ефективних за вартістю заходів втручання, таких як забезпечення тепла, підтримка грудного вигодовування та основні види медичної допомоги у випадку інфекцій і труднощів з диханням. У країнах з високим рівнем доходу майже всі такі діти виживають.

Більше трьох чвертей передчасно народжених дітей можна рятувати завдяки шляхом надання основних видів допомоги під час пологів і в післяпологовий період матері і дитини, а також з допомогою антенатальних ін'єкцій стероїдів (вагітним жінкам з ризиком передчасного початку пологової діяльності з метою зміцнення легенів дітей), і застосування методу «кенгуру» (забезпечення контакту «шкіра до шкіри» між матір'ю і дитиною і часте грудне вигодовування), і лікування антибіотиками інфекцій новонароджених.

Так, наприклад, безперервність акушерського спостереження в умовах, де є ефективні акушерські служби, дозволяє знизити показники передчасних пологів приблизно на 24%.

Запобігання смерті і ускладнень в результаті передчасних пологів починається зі здорової вагітності. Якісна медична допомога до і під час вагітності, а також у період між вагітностями забезпечує позитивний досвід вагітності для всіх жінок.

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Передчасні пологи відбуваються з різних причин. В більшості випадків передчасні пологи відбуваються спонтанно, але деякі в результаті раннього стимулювання пологової діяльності або проведення кесаревого розтину як за медичними показаннями, так і за немедичними.

Загальні причини передчасних пологів включають багатоплідну вагітність, інфекції і такі хронічні стани, як діабет і високий кров'яний тиск; проте часто причина залишається не виявленою. Впливають також і генетичні фактори.

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Більше 60% випадків передчасних пологів відбувається в Африці і Азії, але передчасні пологи є глобальною проблемою. У країнах з низьким рівнем доходу, в середньому, 12% дітей народжується дуже рано в порівнянні з 9% у країнах з більш високим рівнем доходу. Всередині країн більш високому ризику піддаються більш бідні сім'ї.

10 країн з найбільшим числом передчасних пологів: Індія - 3 519 100, Китай - 1 172 300, Нігерія - 773 600, Пакистан - 748 100, Індонезія - 675 700, Сполучені Штати Америки - 517 400, Бангладеш - 424 100, Філіппіни -348 900, Демократична Республіка Конго 341 400, Бразилія: 279 300

10 країн з найвищими показниками передчасних пологів на 100 випадків народження живих дітей - Малаві - 18,1 на 100, Коморські острови 16,7, Конго - 16,7, Зімбабве - 16,6, далі Екваторіальна Гвінея, Мозамбік, Габон, Пакистан, Індонезія та Мавританія.

Є величезна різниця у виживаності передчасно народжених дітей в залежності від того, де народжуються діти. Так, наприклад, понад 90% дітей, народжених вкрай передчасно (<28 тижнів), у країнах з низьким рівнем доходу помирає протягом декількох перших днів життя; в той час як в країнах з високим рівнем доходу помирає менше 10% дітей, народжених на таких термінах вагітності.