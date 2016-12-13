Клінічні дослідження довели ефективність нового антибіотика проти ентеробактерій
Плазомицин має схожу до меропенему ефективність у терапії ускладнених інфекцій сечовивідних шляхів та гострого пієлонефриту
Компанія Achaogen повідомила про отримання переконливих даних клінічних досліджень плазомицина (plazomicin), призначеного для лікування інфекцій, викликаних ентеробактеріями, стійкими до карбапенемів. Про це повідомляє Reuters.
Читайте такожВООЗ випустила рекомендації з профілактики хірургічних інфекційУ КД пізньої стадії було показано, що застосування плазомицина знижує ймовірність летального результату або розвитку серйозних побічних ефектів у порівнянні з терапією колістином. Також результати окремого КД свідчать, що плазомицин має схожу з меропенемом ефективність у терапії ускладнених інфекцій сечовивідних шляхів та гострого пієлонефриту.
У Achaogen заявили, що компанія планує подати пакет документів на реєстрацію плазомицина в США в другій половині 2017 року. Заявка на схвалення ЛЗ на території Європи буде подана в 2018 році. За прогнозами ринкових експертів, продажі плазомицина можуть досягти 350 млн доларів у 2031 році.
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Плазомицин є новим аміноглікозидом, здатним долати найбільш значущі механізми резистентності бактерій до аміноглікозидів. Препарат був розроблений шляхом хімічної модифікації сізоміціну.