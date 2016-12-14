Дослідники розробили шолом з ефектом охолодження, що врятує від втрати волосся при хіміотерапії

Використання спеціального шолома, що охолоджує шкіру голови під час проходження хіміотерапії, може допомогти пацієнтам з раком молочної залози уникнути втрати волосся через токсичність препаратів. Про це повідомили фахівці Бейлорського медичного коледжу (Baylor College of Medicine), які провели дослідження за участю 235 жінок, які страждають на рак молочної залози 1 і 2 стадій. Кожну учасницю чекало по 4 і більше цикли хіміотерапії. Охолоджуючий шолом допоміг більш як половині пацієнток, повідомляє Медпортал.

Читайте такожГоріхи на 15% знижують ймовірність розвитку раку - відкриттяАвтор дослідження Джулі Рані Нангья (Julie Rani Nangia) пояснила, що втрата волосся негативно впливає на психологічний стан жінки. Щоб з'ясувати, чи дійсно охолодження шкіри голови може перешкодити втраті волосся, Джулі Нангья і її колеги розділили всіх учасниць на 2 групи. 2/3 жінок одягали шолом, який охолоджував шкіру голови до 17 градусів, за півгодини до початку хіміотерапії з використанням антрацикліну і таксану, і знімали головний убір тільки через 90 хвилин після закінчення сеансу. Ще 1/3 жінок шолому не мали — це була контрольна група. За підсумками 50,5% пацієнток 1 групи уникли випадіння волосся — волосся тільки стали трохи тоншим. У контрольній групі волосся втратили всі пацієнтки без винятку.

Читайте такожГолодування збільшує ефективність протираковой терапіїХіміотерапія впливає на клітини, які швидко діляться, — а це не тільки ракові клітини, але і волосяні фолікули. Охолодження допомагає зменшити приплив крові до фолікул, таким чином, до них доходить менша кількість токсичного препарату. Однак у використання шолома є і свої мінуси — пацієнтки скаржилися на дискомфорт і головний біль, а крім того, вартість шолома досить висока — більш як тисяча доларів.