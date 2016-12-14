Для щастя потрібна любов, а не гроші - вчені

Дослідження, проведене в Лондонській школі економіки, показало, що найбільш суттєво на рівень щастя впливають соціальні відносини, стан психічного та фізичного здоров'я. Економічні фактори відіграють не таку важливу роль. Вчені проаналізували дані 200000 осіб з різних країн, пише Мeddaily.ru з посиланням на NDTV.

Читайте такожУ одружених чоловіків здоров'я міцніше, ніж у неодружених - японські медикиВиявилося, рівень щастя найбільше залежав від стану психічного здоров'я. Подвоєння зарплати підвищувало рівень щастя менш як на 0,2 пункту (за шкалою від 1 до 10), а наявність партнера - на 0,6. У випадку розлучення або смерті партнера відзначалося зниження на 0,6 пункту. Також дослідники виявили, що депресія та тривожні розлади зустрічалися частіше, ніж безробіття. Вони знижували рівень щастя на 0,7 пункту.

Читайте такожДотики коханої людини позбавляють від болю - дослідженняЗа словами фахівців, позбавлення від вищезазначених проблем з психікою може зробити людей щасливішими на 20%, тоді як боротьба з бідністю - лише на 5%. Ще на рівень щастя впливають традиції і звичаї. Наприклад, люди щасливіші в тих суспільствах, де прийнято довіряти один одному. Крім того, для щастя потрібна свобода.