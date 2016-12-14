Причиною розвитку багатьох хвороб можуть стати мутації лише в одному гені - дослідження

Цей ген — FADS1 — відповідає за вироблення поліненасичених жирних кислот, і у різних людей здатність до продукування цих кислот різна, пише EurekAlert!. Якщо в процесі виробництва таких кислот (а це, наприклад, омега-3 і омега-6) відбуваються порушення — згідно з дослідженнями, це підвищує ризик розвитку, наприклад, певних типів раку, запальних захворювань, порушення метаболізму.

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Фахівці зі Швеції з'ясували, що ген FADS1 з'явився близько 6 мільйонів років тому. Цей ген є тільки у людей і шимпанзе, і, оскільки поліненасичені кислоти вкрай важливі для розвитку мозку, можливо, саме через FADS1 люди так успішно еволюціонували. Близько 300 тисяч років тому в FADS1 відбулася мутація, завдяки якій «робота» гена у виробництві кислот стала ще більш ефективною — що і дало людині перевагу.

Раніше люди споживали достатню кількість кислот, як омега-3, так і омега-6, отримуючи їх з м'яса, яєць, овочів і риби. Зараз раціон людини змінився у бік надлишку омега-6-полиненасиченої кислоти, і, за словами Гангу Пана (Gang Pan), одного з автора публікації в журналі Nucleic Acids Research, перевага перетворилася на недолік. Мутації в гені FADS1 впливають на рівень холестерину, корисних жирів, цукру, можуть підвищувати ризик розвитку алергії, ревматизму, запальних хвороб кишечнику та інших захворювань. Можливо, заявив Клаес Ваделіус (Claes Wadelius), професор Уппсальського університету і головний автор дослідження, це допоможе розробити таргетну терапію для деяких з цих патологій.