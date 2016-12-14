Бобові насичують організм краще, ніж м'ясо - дієтологи



Нещодавнє дослідження виявило, що їжа з переважанням бобових, зокрема, квасолі та гороху, виявилася ситнішою за свинину і телятину, пише Food & Nutrition. Результати дозволяють припускати, що стабільне вживання бобових може сприяти зниженню ваги.

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Багато сучасних дієт для зниження надмірної маси тіла рекомендують високе споживання білка. Білок буває тваринного і рослинного походження. Нещодавнє дослідження вчених з Копенгагенського університету, продемонструвало, що багата на рослинний білок їжа, зокрема, бобові, більше насичує, ніж вживання в їжу яловичини та свинини.

У дослідженні взяли участь 43 молодих людини з нормальною вагою.

У дні експерименту їх годували їжею складається переважно з бобових або з м'ясних страв. При цьому, якщо учасники експерименту їли їжу багату на білок - на основі квасолі і гороху, то наступний прийом їжі вони споживали на 12% менше калорій, ніж, якщо б вони їли м'ясну їжу.

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"Багата білком їжа, що складалася з бобових, містить значно більше волокон, ніж м'ясна їжа, що ймовірно, сприяє відчуттю насиченості", зазначає керівник проекту професор Енн Ребен.

Результати на користь більшого споживання рослинного білка мають значення для розробки стратегії розвитку м'ясного виробництва, що завдає більшої шкоди екології, ніж культивування овочів.