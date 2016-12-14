На країни Африки на південь від Сахари припадає 90 % всіх випадків малярії - ВООЗ



У регіоні вдалося налагодити діагностичне тестування для дітей і забезпечити профілактичне лікування для жінок. У 2015 році більше половини жителів регіону була можливість використовувати протимоскітні сітки. Ще п'ять років такі сітки були лише в кожній третій родині. Однак, незважаючи на ці досягнення, малярія поки не відступає, пише Центр новин ООН.

«Безумовно, прогрес є. Однак міжнародному співтовариству поки не вдалося значно розширити масштаби послуг та допомоги населенню, необхідні для перемоги над захворюванням», - заявив директор Програми ВООЗ по малярії Педро Алонсо.

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На країни Африки на південь від Сахари припадає 90 відсотків усіх випадків захворювання малярією в усьому світі і понад 90 відсотків всіх випадків смерті від неї. 70 відсотків жертв малярії у країнах Африки на південь від Сахари - діти.

Згідно з даними нової доповіді ВООЗ, торік було зареєстровано 212 мільйонів нових випадків малярії та 429 тисяч випадків смерті від неї.

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У травні 2015 року Всесвітня асамблея охорони здоров'я прийняла Глобальну технічну стратегію ВООЗ по малярії — нову «дорожню карту» терміном на 15 років. Ця стратегія передбачає 90-відсоткове скорочення захворюваності малярією і смертності від неї в світовому масштабі до 2030 року.