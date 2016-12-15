Розвиток дитячого аутизму може бути пов'язаний з нестачею вітаміну D у матері - вчені

Діти жінок, у яких на 20-х тижнях вагітності спостерігається нестача вітаміну D, більш схильні до шести років почати проявляти ознаки аутизму, повідомляє The Guardian з посиланням на дослідження, проведене голландськими вченими.

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Раніше вважалося, що наявність в організмі вітаміну D необхідна для зміцнення кісток, проте недавні дослідження виявили, що вітамін D впливає на ріст мозку.

На думку вчених, вагітним слід приймати добавки вітаміну D так само, як вони приймають фолієву кислоту.