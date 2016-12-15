Заняття бігом значно поліпшують когнітивні здібності людини - дослідження

Присвячене цьому дослідження опубліковано в журналі Frontiers in Human Neuroscience.

Заняття бігом, як виявили фахівці, призводять до поліпшення функціональних зв'язків між різними ділянками головного мозку. Зокрема, це означає, що когнітивні здібності (планування, прийняття рішень і здатність переключати увагу між завданнями) у бігунів розвинені краще в порівнянні з людьми, що ведуть сидячий спосіб життя.

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Своїх висновків учені дійшли, провівши магнітно-резонансну томографію головного мозку у двох груп молодих людей (18-25 років), що мають порівняльні індекси маси тіла, — бігунів і тих, хто веде сидячий спосіб життя.

Фахівці відзначають, що їхнє дослідження присвячене саме молодим, а не літнім людям. Крім того, вчені не назвали конкретні причини, які підвищують когнітивні здібності бігунів.

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З одного боку, цьому може сприяти загальний благотворний вплив фізичної культури, з іншого — активізація роботи головного мозку, необхідна для координації рухів різних частин тіла при бігу.