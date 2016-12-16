24-річна жінка змогла народити дитину за допомогою заморожених у дитинстві яєчників

24-річна Моаза аль-Матруші стала першою в світі жінкою, яка народила дитину після пересадки тканин від її ж яєчників, вирізаних і заморожених в передпубертатному віці, повідомляє BBC.

Читайте такожМешканка Іспанії стала матір'ю у 62 роки

"Це величезний крок. Ми знали, що пересадка тканини яєчників може бути ефективною в дорослому віці, але ми не знали, що можна взяти тканини у дитини, заморозити їх і знову змусити працювати", - заявила лондонський лікар Сера Меттьюз.

Моаза аль-Матруші народилася в Дубаї із вродженим захворюванням крові. Дівчинці потрібна була хіміотерапія, коли їй ще не було і дев'яти років, британські лікарі вирізали їй правий яєчник. Фрагменти тканин яєчника заморозили.

Читайте такожБританка стала сурогатною матір'ю свого онука

У минулому році данські лікарі пересадили жінці її яєчники, які були заморожені 15 років тому, після чого репродуктивні функції жінки були відновлені. У цьому році Моаза народила в Лондоні здорового хлопчика.