24-річна жінка змогла народити дитину за допомогою заморожених у дитинстві яєчників
У минулому році данські лікарі пересадили жінці її яєчники, які були заморожені 15 років тому.
24-річна Моаза аль-Матруші стала першою в світі жінкою, яка народила дитину після пересадки тканин від її ж яєчників, вирізаних і заморожених в передпубертатному віці, повідомляє BBC.
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"Це величезний крок. Ми знали, що пересадка тканини яєчників може бути ефективною в дорослому віці, але ми не знали, що можна взяти тканини у дитини, заморозити їх і знову змусити працювати", - заявила лондонський лікар Сера Меттьюз.
Моаза аль-Матруші народилася в Дубаї із вродженим захворюванням крові. Дівчинці потрібна була хіміотерапія, коли їй ще не було і дев'яти років, британські лікарі вирізали їй правий яєчник. Фрагменти тканин яєчника заморозили.
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У минулому році данські лікарі пересадили жінці її яєчники, які були заморожені 15 років тому, після чого репродуктивні функції жінки були відновлені. У цьому році Моаза народила в Лондоні здорового хлопчика.