Роздуми про сенс життя рятують від психічних розладів - вчені

У новому дослідженні взяли участь 307 осіб. Добровольців запитували, як часто вони ставили собі філософські питання (наприклад, "У чому сенс життя?" або "Чому ми тут?"). Також дослідники оцінювали стан психічного здоров'я учасників, розповідає Meddaily.ru з посиланням на Deccan Chronicle.

Читайте такожМіф про Санта-Клауса шкодить дитячій психіці - соціологиДослідження показало, що рівні тривоги і депресії виявилися нижчими у тих добровольців, які регулярно роздумували над філософськими питаннями. За словами вчених, люди часто відганяють від себе думки про віру, мораль і сенс життя. Однак уникнення таких тем призводить до зростання рівня тривоги і депресії. Щоб зміцнити психічне здоров'я, достатньо просто частіше замислюватися над цими питаннями. Відповідати на них зовсім не обов'язково.

Читайте такожУ дітей, які беруть участь у молодіжних рухах, міцніша психіка - британські вченіДо речі, раніше фахівці з Канади з'ясували: думки про смерті змушують шопоголіків робити імпульсивні покупки. Вчені вважають, що придбання різних товарів істотно впливає на самооцінку таких людей. Судячи з усього, коли у шопоголіків з'являються думки про смерть, покупки допомагають їм відчути себе краще.