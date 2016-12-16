У Пекіні через сильне забруднення повітря оголосили "червоний" рівень тривоги

У Пекіні та ще 22 містах Китаю вперше в цьому році почне діяти найвищий "червоний" рівень тривоги через різке погіршення якості повітря, повідомляє РИА Новости.

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Муніципальна влада повідомила, що особливий режим почне діяти о 20.00 (14:00 за Києвом) 16 грудня і буде знятий в 24:00 (18.00 за Києвом) 21 грудня.

За даними метеорологів, з 16 по 21 грудня в Пекіні та прилеглих містах рівень забруднення повітря складе від "середнього" до "сильного" і вище. Після 21 грудня очікують на поступове поліпшення якості повітря.

При оголошенні "червоного" рівня забруднення автоматично вводяться обов'язкові заходи, серед яких скорочення руху автотранспорту, який вважається головним джерелом забруднення повітря.

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Також призупиняються або проводяться за гнучким графіком заняття в школах і дитячих садах, дороги промивають від пилу щонайменше раз на день, заморожують будівельні роботи і закривають промислові підприємства, що забруднюють атмосферу.

Дітям і літнім людям не рекомендують виходити на вулицю, іншим радять одягати захисні маски при виході на вулицю і поповнювати нестачу кальцію, вживати вітамін D, їсти рибу і пити більше води.

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За словами медиків, смог може викликати рак легенів і привести до різних захворювань серцево-судинної системи.

Чотирирівнева система визначення забруднення повітря була введена в Китаї в 2013 році. Згідно зі встановленими правилами, муніципальна влада оголошує про червоний рівень тривоги, коли сильний смог триває більше трьох днів поспіль, помаранчевий − три дні, жовтий − два дні і синій − один день.