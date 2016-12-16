Взимку потрібно обов'язково носити сонцезахисні окуляри - лікарі

Зимове сонце не менш небезпечне, ніж літнє. Як зазначає Мeddaily.ru з посиланням на The Times of India, варто боятися УФ-випромінювання. Іноді взимку воно навіть інтенсивніше. Потім, взимку тіло закрите шарами одягу, а от очі піддаються впливу сонця на всі 100%.

Читайте такожЛікарі встановили, що фастфуд може призвести до зниження зоруЧерез сонце можливі опіки очей і навіть більш глибокі ушкодження рогівки і кон'юнктиви. Наслідком відсутності захисту очей від сонця може бути макулярна дегенерація, катаракти, фотокератит. Причому, небезпечні не тільки прямі сонячні промені, але і випромінювання, відбите від снігу і льоду. Навіть є таке поняття, як "снігова сліпота" (на сніг дивитися в сонячний день без окулярів не можна). Цей стан може викликати тимчасову втрату зору терміном на 24-48 годин.

Читайте такожБразильські експерти радять міняти сонячні окуляри кожні два рокиСеред відхилень, пов'язаних з УФ-випромінюванням, також пінгвекула і птерігіум. Вони пов'язані з утворенням незлоякісних, але болючих наростів і відкладень на рогівці і кон'юнктиві. А при тривалому впливі УФ взагалі можливий розвиток раку. Лікарі наполягають: взимку необхідно носити окуляри з поляризацією та УФ-захистом.