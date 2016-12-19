Сприйнятливість до антибіотиків можна перевірити за допомогою смартфона - вчені

Вчені з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі (The University of California, Los Angeles) створили спеціальний пристрій, який, будучи підключеним до смартфону, зможе на основі аналізів пацієнта показати, чи виробили бактерії в його організмі стійкість до певних ліків. Точність визначення досить висока, і в поєднанні з невисокою ціною і простотою у використанні вона дає можливість використовувати виріб, наприклад, у бідних ресурсами регіонах, повідомляє Медпортал.

Читайте також50% всіх випадків антибіотики призначаються для станів, проти яких вони безсилі - експертиСтійкі до антимікробних агентів бактерії, в тому числі збудники діареї, сепсису і пневмонії — це серйозна загроза суспільному здоров'ю. Однією з пов'язаних з цим проблем є те, що в багатьох регіонах немає технічної можливості визначити, чи стійкі до антибіотиків бактерії, через відсутність лабораторій, фахівців і обладнання. Саме цю проблему пропонують вирішити фахівці зі США.

Читайте такожБактерії виробили стійкість до антибіотиків задовго до їх появи - вченіВони розробили прилад, який підключається до смартфону за допомогою USB. Основний робочий простір пристрою — панель з 96 лунками, в які можна помістити проби для тестування. Після цього в них додаються різні дози антибіотиків, а потім все підсвічується світлодіодами. Смартфон вловлює різницю в передачі кольору і відправляє інформацію на комп'ютер, який протягом хвилини обробляє дані про стійкість до антимікробних агентів і повертає результати назад на смартфон. У якості відправної точки береться проба, де мінімальна кількість ліків припинила розмноження бактерій. Тести показали, що результати, які видає система, на 98,2% збігаються з лабораторними.