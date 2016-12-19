Учені США назвали бідність хворобою

Дослідники зі США прийшли до висновку, що життя в умовах бідності незмінно впливає на фізичне здоров'я і робить людей схильними до конкретних відхилень подібно всім важким хворобам, повідомляє Medikforum.ru. Зокрема, вважають вчені, у бідних і багатих людей по-різному функціонує головний мозок.

Читайте такожКожна третя людина на планеті не має можливості повноцінно харчуватися - ВООЗНаукові співробітники Університету Вірджинії зробили висновок, що фінансові труднощі корелюють з больовою чутливістю і відчуттям фізичного дискомфорту у людей. «Ті, кому часто доводиться хвилюватися через гроші, страждають від фізичного болю частіше тих, хто вважає себе забезпеченим», - заявили вони, підвівши підсумки спостереження.

Фахівці висунули гіпотезу, що хитке грошове становище безпосередньо пов'язане з відчуттям втрати контролю над власним життям, яке, в свою чергу, провокує розвиток інших аномалій, в числі яких може бути і зниження больового порогу. Люди, що переживають постійні матеріальні труднощі, так чи інакше з часом стикаються з тривожністю і стресом, а також з посиленням больових відчуттів, зазначили вони. «Між фінансовими труднощами, зниженням порога болю, прийомом знеболюючих і фізичним дискомфортом існує зв'язок», - переконані клініцисти.

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Зв'язок між бідністю і проявом деяких фізичних несприятливих симптомів підтвердили і експерименти, що проводилися у Вашингтонському університеті. Його працівники аналізували дані МРТ-сканування головного мозку, що проводилося у дітей. У результаті вчені резюмували: діти, які ростуть в бідності, набагато частіше в майбутньому стикаються з психічними розладами, ніж народжені в більш заможних сім'ях.

Читайте такожМорозиво на сніданок корисне для мозку - дослідженняУ дітей бідних батьків, зокрема, була зафіксована особливість у тому, як функціонував головний мозок. «У них центр пам'яті гіпокамп і мигдалина, пов'язані зі стресом і емоційними переживаннями, вступали у взаємодію з іншими зонами мозку зовсім не так, як у добровольців, які народилися в достатку», - розповіли дослідники.