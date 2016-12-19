У Росії 33 людини померли від вживання концентрату для ванн "Глід"

У Росії кількість померлих від вживання всередину концентрату для ванн «Глід» збільшилася до 33 осіб, ще понад 30 осіб перебувають у важкому стані.

Читайте такожВ Україні кількість отруєнь алкоголем зросла до 145 випадків, 68 осіб померлиЯк передає власний кореспондент УНІАН у РФ, такі останні дані оприлюднив Слідчий комітет РФ.

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв на засіданні уряду поставив вимогу вилучити спиртовмісні препарати з роздрібної торгівлі, а також притягнути до відповідальності реалізаторів такої продукції.

«Більше з цим миритися неможливо, і як тільки ці нормативні акти з'являться, необхідно вжити всі заходи для вилучення відповідних препаратів з роздрібної торгівлі, або для того, щоб їх обіг було поставлено під повний контроль», - сказав Медведєв.

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«Дуже часто в регіонах автомати якісь з «Глодом» вішають. Виглядає це дуже жахливо, особливо маючи на увазі, що це безконтрольно здійснюється в різних місцях», - сказав Медведєв.

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков повідомив, що про трагедію доповіли президенту і виробляються термінові заходи.