У Росії кількість померлих від вживання "Глоду" збільшилася до 54 осіб

У Росії кількість померлих від вживання всередину концентрату для ванн «Глід» збільшилася до 54 осіб, ще 13 знаходиться в критичному стані.

Читайте такожВ Росії 33 людини померли від вживання концентрату для ванн "Глід"Про це УНІАН повідомили в Слідчий комітет РФ по Іркутській області.

«За останніми даними, в Іркутську від отруєння «Глодом» постраждало 77 осіб, з них 54 померли, ще 13 знаходяться в критичному стані», - сказав співрозмовник агентства.

За інформацією медиків з 28 госпіталізованих - 13 у вкрай важкій формі, і «шанси на виживання у них практично дорівнюють нулю».

Місцева влада має намір заборонити продаж спиртовмісної рідини побутового призначення по всій області.

Читайте такожУ пацієнтів, які отруїлися сурогатним алкоголем, порушуються процеси згортання крові - токсиколог20 грудня оголошено в Іркутській області днем жалоби за загиблими в результаті масового отруєння сурогатною спиртовмісною продукцією.

Масове отруєння підробленим спиртовмісним засобом «Глід», у складі якого виявили метиловий спирт, відбулося в Іркутську у вихідні.