Хірурги розробили новий ефективний метод лікування раку простати

Хірурги повідомили про новий ефективний метод лікування раку простати на початковій стадії.

Він передбачає видалення пухлини за допомогою лазера, а також спеціальних ліків, виготовлених на основі глибоководних бактерій.

Читайте такожРак передміхурової залози не завжди потрібно оперувати - дослідженняМетод був протестований на 413 чоловіках, майже у половини з них повністю зникли сліди раку. Висновки вчених опубліковані в журналі Lancet Oncology, повідомляє Російська служба ВВС.

При цьому новий вид лікування не викликає побічних ефектів. Традиційні методи - хірургія і променева терапія - часто призводять до імпотенції і нетримання.

Тому найчастіше чоловіки, у яких діагностують рак на ранніх стадіях, воліють відкласти лікування та подивитися, чи пухлина агресивно розвиватися.

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В рамках нового способу лікування використовується препарат, виготовлений на основі бактерій, що живуть на морському дні майже у повній темряві.

Лазер направляється на пухлину, і, при попаданні на них світла, бактерії активізуються і вбивають ракові клітини, залишаючи саму простату здоровою.

Цей вид лікування застосовується лише на ранніх стадіях захворювання. Зараз він тестується в Європі.

Щорічно у Великобританії приблизно у 46 тисяч чоловіків діагностують рак простати. Близько 11 тисяч чоловіків помирають від нього.