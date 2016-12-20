Хірурги розробили новий ефективний метод лікування раку простати
Метод був протестований на 413 чоловіках, майже у половини з них повністю зникли сліди раку. При цьому новий вид лікування не викликає побічних ефектів.
Хірурги повідомили про новий ефективний метод лікування раку простати на початковій стадії.
Він передбачає видалення пухлини за допомогою лазера, а також спеціальних ліків, виготовлених на основі глибоководних бактерій.
Читайте такожРак передміхурової залози не завжди потрібно оперувати - дослідженняМетод був протестований на 413 чоловіках, майже у половини з них повністю зникли сліди раку. Висновки вчених опубліковані в журналі Lancet Oncology, повідомляє Російська служба ВВС.
При цьому новий вид лікування не викликає побічних ефектів. Традиційні методи - хірургія і променева терапія - часто призводять до імпотенції і нетримання.
Тому найчастіше чоловіки, у яких діагностують рак на ранніх стадіях, воліють відкласти лікування та подивитися, чи пухлина агресивно розвиватися.
Читайте такожПригнічення тестостерону при лікуванні раку простати може викликати слабоумство - дослідженняНова методика може повністю змінити цю ситуацію, впевнені медики.
В рамках нового способу лікування використовується препарат, виготовлений на основі бактерій, що живуть на морському дні майже у повній темряві.
Лазер направляється на пухлину, і, при попаданні на них світла, бактерії активізуються і вбивають ракові клітини, залишаючи саму простату здоровою.
Цей вид лікування застосовується лише на ранніх стадіях захворювання. Зараз він тестується в Європі.
Щорічно у Великобританії приблизно у 46 тисяч чоловіків діагностують рак простати. Близько 11 тисяч чоловіків помирають від нього.