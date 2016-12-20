Учені США створили першу пероральну вакцину від сальмонельозу

Дослідники з Техаського університету (The University of Texas) розробили вакцину від сальмонельозу, створену для прийому через рот (пероральну). Раніше цією ж групою вчених вже пропонувалися варіанти вакцини, що вводиться за допомогою ін'єкцій і захищала від трьох видів сальмонел, однак оральний шлях введення простіший і відрізняється меншою інвазивністю. Крім того, саме цим шляхом бактерії зазвичай потрапляють в організм.

Читайте такожВживання салату з пластикових упаковок загрожує зараженням сальмонелами - дослідженняФахівці на чолі з професором мікробіології та імунології Ашоком Чопрой (Ashok Chopra) вже протестували новий препарат на мишах. Спершу тваринам дали вакцину, а потім — смертельну дозу бактерій. Експеримент показав, що в особин, які брали участь в ньому, виробився стійкий імунітет до цих бактерій, що означає, що в майбутньому можливо буде виготовити вакцину, яка підходить і для людей.

Зараз імунопрепарату, який міг би захистити людину від зараження сальмонельозом, не існує. Зазвичай хвороба лікують антибіотиками, проте деякі штами сальмонел швидко виробляють резистентність до ліків. Сальмонели можливо використовувати і як біозброю — саме це відбулося в Орегоні, де один з релігійних культів заразив салат-бари в ресторанах, що призвело до розвитку захворювання у тисячі осіб.

Читайте такожВООЗ випустила рекомендації з профілактики хірургічних інфекційУ США щороку близько 15 тисяч людей потрапляють до лікарень із сальмонельозом, близько 400 з них гинуть. Вважається, що на кожен діагностований випадок сальмонельозу припадає 39 недіагностованих.