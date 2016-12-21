Пацієнти лікарів-жінок рідше помирають - вчені

Люди, які потрапляють у реанімацію після важких операцій або хвороб, трохи частіше виживають і відновлюють своє здоров'я у тих випадках, коли їх лікуючий лікар є жінкою, а не чоловіком, йдеться в статті, опублікованій в журналі JAMA Internal Medicine, повідомляють РІА-Новини.

Читайте такожУ Львівській області судитимуть лікаря, через якого померло немовля"Це відкриття вказує на те, що відмінності в підходах до лікування, які практикують лікарі-чоловіки й лікарі-жінки, і які розкрили наші колеги в минулому, можуть мати величезне значення для забезпечення максимальної виживаності пацієнтів. Розуміння того, чому це так відбувається, може допомогти нам зрозуміти, як ми зможемо ліквідувати цей розрив між чоловіками і жінками", — заявляє Юсуке Цугава (Yusuke Tsugawa) з Гарварду (США).

Цугава і його колеги прийшли до такого висновку, вивчивши те, як пацієнти майже всіх американських клінік відновлювалися в перші 30 днів після попадання в реанімацію і як часто вони вмирали залежно від того, чи були їх лікуючі лікарі чоловіками або жінками.

Читайте такожОнколог отримав 45 років за неправдиві діагнози і непотрібну хіміотерапіюВ цілому, як розповідають науковці, вони проаналізували 1,5 мільйона випадків первинної госпіталізації пацієнтів та аналогічне число випадків повторного потрапляння в реанімацію, які відбувалися з 2011 по 2014 рік.

Загалом усіх цих людей лікували близько 58 тисяч лікарів, приблизно третина з яких були жінками. Як показало порівняння, пацієнти жінок в середньому вмирали трохи рідше, ніж у лікарів-чоловіків — 11,07% проти 11,49%, і рідше потрапляли на повторну госпіталізацію – 15,02% проти 15,57%.

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Чому так відбувається, вчені поки що не знають, але це може бути пов'язано з тим, що у лікарів-жінок в середньому менше пацієнтів, ніж у чоловіків, і вони зазвичай бувають молодші і більш освічені. Цугава і його колеги планують розкрити інші можливі причини таких відмінностей у своїх подальших спостереженнях.