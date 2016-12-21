Використання алюмінієвого посуду підвищує ризик хвороби Альцгеймера

Вчені давно говорять про зв'язок алюмінію і розвитку хвороби Альцгеймера. Цей метал вважається нейротоксином, хоча активно використовується в предметах побуту. Як зазначає Мeddaily.ru з посиланням на The Daily Mail, нещодавно професор Кріс Екслі з Кільського університету підтвердив це твердження. Правда, професор зізнається: алюміній - не єдиний фактор розвитку хвороби.

Читайте такожЯпонські вчені розробили систему "міток" для людей з деменцієюВже було відомо, що вміст алюмінію в тканинах мозку значно вищий при формах хвороби Альцгеймера, що розвиваються після 60-70 років, ніж у здорових людей. Втім, підвищену концентрацію алюмінію знаходили і в мозку людей, у яких хвороба розвинулася досить рано (до 60 років). Як правило, йшлося про ті випадки, коли людина на роботі стикалася з аномально високими концентраціями металу.

Читайте такожВчені США довели шкоду пластикового посудуАле найвищі рівні алюмінію відзначаються в мозку людей, загиблих від сімейної хвороби Альцгеймера. Це досить рідкісна форма захворювання, що вражає людей 30-40 років.