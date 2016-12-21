Ковбасні вироби посилюють симптоми астми - дослідження

Перероблене м'ясо може посилити симптоми астми, йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Thorax, повідомляє Російська служба ВВС.

Читайте такожВживання переробленого м'яса призводить до онкологічних захворювань - ВООЗ У салямі, сосисках або шинці міститься консервант нітрит, який шкодить дихальним шляхам.

Вживання більш як чотирьох порцій переробленого м'яса на тиждень, на думку вчених, посилює симптоми астми: важке дихання, здавленість в грудях і задуху.

Однією порцією вчені вважали два шматка шинки чи салямі або одну сосиску. В тиждень, таким чином, можна їсти чотири сосиски або вісім шматків салямі.

При цьому інші експерти відзначають, що зв'язок не доведений і потрібні подальші дослідження. Фахівці радять дотримуватися здорової дієти в цілому, а не утримуватися від якогось одного шкідливого продукту.

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У дослідженні взяла участь одна тисяча французів. Вчені спостерігали за їх життям протягом десяти років - з 2003 по 2013 роки. Приблизно половина з них страждала від астми.

Учасники дослідження, які їли більше встановленої вченими порції, до кінця періоду дослідження страждали від більшого числа ускладнень, пов'язаних з астмою.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я зарахувала перероблене червоне м'ясо до канцерогенів. На думку ВООЗ, сосиски, ковбаса і бекон викликають рак товстої кишки. Ризик розвитку цього виду раку зростає на 18% у разі вживання в день 50 грамів такого м'яса - це трохи менше двох шматочків бекону.

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