Вагітність змінює структуру мозку жінки - вчені

Дослідження іспанських учених показало, що вагітність скорочує кількість сірої речовини в певних ділянках мозку жінки, щоб їй було легше відчувати свій зв'язок із дитиною і готуватися до вимог материнства, повідомляє Newsru.co.il з посиланням на ВВС.

Читайте такожСканування мозку показало, чому жінки схильні до багатозадачностіВчені також з'ясували, що ці зміни в структурі мозку зберігаються протягом мінімум двох років.

При цьому дослідники не знайшли доказів погіршення пам'яті у вагітних.

Читайте такожПізня друга вагітність жінки покращує роботу її мозку - дослідженняНа одному з етапів дослідження вчені показали жінкам, які вже народили, фотографії їх немовлят, одночасно моніторячи активність мозку учасниць дослідження. Виявилося, що ділянки мозку, які проявили активність при вигляді фотографії дитини, збіглися з ділянками, в яких спостерігалося скорочення кількості сірої речовини. При цьому коли жінці показували фотографії чужих немовлят, вони не викликали подібної реакції.