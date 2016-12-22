Щоб менше хворіти, потрібно більше часу проводити на сонці - вчені

Сонячне світло зміцнює здоров'я. І вчені з університету Джорджтауна знають, яким чином. Виявляється, сонячне світло змушує імунні Т-клітини рухатися швидше. А швидкість реакції імунітету вкрай важлива, пише Мeddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. Вже відомо, що завдяки сонцю виробляється вітамін D. Він допомагає запобігти астматичним нападам, раку грудей і депресії.

Читайте такожСонячні ванни збільшують тривалість життя - дослідженняНове ж дослідження даний вітамін взагалі не бере в розрахунок. Воно показало: сонячне світло синього спектру змушував Т-клітини швидше рухатися. Тобто організм постійно знаходився в стані боєготовності. Світло активувало пероксид водню, що призводило до відкриття сигнального шляху для Т-клітин. Дана сполука вивільняє білі кров'яні клітини, коли відчувається присутність інфекції.

Читайте такожНестача вітаміну D в дитинстві пов'язана з розвитком атеросклерозу у дорослому віціПроте вчені попереджають: синій спектр сонячного світла або спеціальні лампи з таким спектром безпечніші УФ-випромінювання, яке потрібне для вироблення вітаміну D. До речі, під впливом сонця в тілі починає також вироблятися оксид азоту, який позитивно впливає на серцево-судинну систему.