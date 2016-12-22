В Іркутську кількість загиблих від отруєння "Глодом" досягла 72 осіб

У російському Іркутську кількість загиблих від отруєння «Глодом» досягла 72 осіб.

Читайте такожУ Росії кількість померлих від вживання "Глоду" збільшилася до 54 осібПро це УНІАН повідомили в міністерстві охорони здоров'я Іркутської області.

«У період з 17 по 22 грудня передбачається, що в результаті отруєння постраждали 118 осіб, загинуло 72 людини, в тому числі 41 особа - у лікувально-профілактичних установах», - йдеться в повідомленні.

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