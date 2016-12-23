Перець чилі зупиняє ріст пухлин і утворення метастазів - дослідження

Вчені з Рурського університету в Бохумі (Ruhr-Universität Bochum), Німеччина, виявили, що капсаїцин, що міститься, наприклад, в перці чилі, перешкоджає росту пухлин молочної залози. Експерименти проводились на клітинній культурі SUM149PT, яка моделює тричі негативний рак молочної залози. Це захворювання лікується тільки за допомогою хіміотерапії, повідомляє Медпортал.

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