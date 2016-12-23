У Росії число загиблих від отруєння "Глодом" зросло до 74 осіб

Число загиблих від отруєння сурогатним алкоголем у російському Іркутську зросло до 74 осіб, передає ТАСС.

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"Ми маємо дані про 74 померлих від отруєння в період з 17 грудня, загальна кількість постраждалих - 122 особи. У лікарнях залишається 31 житель Іркутська", - повідомили в прес-службі МОЗ регіону.

Раніше повідомлялося про 72 смертельних випадки.

Крім того, за даними міністерства, за минулу добу було зафіксовано перший випадок отруєння метиловим спиртом у другому за величиною місті регіону - Братську. Там госпіталізовано одну людину, її стан поки що не уточнюється.

Читайте такожВ Росії 33 людини померли від вживання концентрату для ванн "Глід"Раніше повідомлялося, що в Іркутській області з 17 по 21 грудня десятки жителів отруїлися сурогатними спиртовмісними рідинами, у тому числі парфумерним концентратом "Глід". У регіоні введено режим НС, заборонено продаж нехарчової спиртовмісної продукції.