Вакцина від Еболи показала 100%-ву ефективність - вчені

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) провела клінічні випробування нової вакцини від лихоманки Ебола в Гвінеї. Вчені називають результати тестів видатними.

Читайте такожЕпідемію вірусу Ебола вдалося взяти під контроль - ВООЗ Згідно з результатами випробувань, опублікованими в медичному виданні Lancet, у 6000 пацієнтів, які отримали вакцину, симптоми вірусу зникли протягом 10 днів, повідомляє Російська служба ВВС.

Як зазначає директор медичного дослідницького інституту Wellcome Trust Джеремі Фаррар, якби вакцина була доступна до початку епідемії Еболи, то тисячі життів могли б бути врятовані.

ВООЗ проводила випробування спільно з МОЗ Гвінеї та міжнародними медичними організаціями.

"Хоча ці видатні результати вже не зможуть допомогти тим, хто помер під час епідемії Еболи в Західній Африці, вони показують, що в разі спалаху нової епідемії ми не опинимося беззбройними", - зазначила помічник гендиректора ВООЗ Марі-Поль Кіні.

Читайте такожЕксперти розкритикували ВООЗ за нездатність справлятися з кризами типу ЕболиЕпідемія лихоманки Ебола, що почалася в Західній Африці в кінці 2013 року, забрала життя понад 11 тисяч осіб і стала найбільшою з моменту виявлення вірусу в 1976 році.

В кінці березня ВООЗ закликала країни скасувати всі обмеження на торгівлю і поїздки в Гвінею, Ліберію і Сьєрра-Леоне, оскільки хвороба перестала поширюватися.