Вагітним жінкам слід уникати косметичних засобів - дослідження

Як зазначає Мeddaily.ru з посиланням на The Daily Mail, в дезодорантах, губній помаді і духах можна знайти бісфенол-S. А ця сполука не дає жінці адекватно підлаштуватися до потреб дитини. Тобто сполука негативно впливає на поведінку матері.

Читайте такожВагітність змінює структуру мозку жінки - вченіУніверситет Массачусетса провів експеримент на мишах. Так, низький рівень впливу бісфенолу-S призводив до того, що через неадекватну поведінку матерів 10% мишенят гинули. Причому, деякі матері-миші просто не стежили за потомством, а деякі - вбивали мишенят. Самі матері демонстрували ознаки гіперактивності, компульсивної поведінки, гострої стресової відповіді.

Читайте такожПізня друга вагітність жінки покращує роботу її мозку - дослідженняБісфенол-S почали вводити замість сумно відомого бісфенолу-А - сполуки в пластиці, яка впливає на гормональний фон та інші системи організму. Однак є підстави вважати, що і бісфенол-S теж порушує гормональну систему.