Куріння під час вагітності збільшує ризик проблем з нирками в дитини - вчені

У дітей, народжених жінками, які курили в процесі вагітності, у віці трьох років було більше ознак ушкодження нирок порівняно з тими, чиї матері не курили. Це показало нове дослідження, проведене в Університеті Кіото, розповідає Мeddaily.ru з посиланням на Zee News.

Читайте такожВагітним жінкам слід уникати косметичних засобів - дослідженняКуріння під час вагітності виявилося одним з факторів ризику, пов'язаного із захворюванням нирок протеїнурією у дітей - підвищеного рівня білка в сечі. Фахівці вивчили зразки сечі 44595 дітей. Також вчені проаналізували дані про куріння матерів. 4,4% палили до вагітності, а 16,7% продовжували курити під час неї.

Читайте такожДефіцит сну погіршує роботу нирок - дослідженняУ віці 3 років протеїнурію зафіксували у 1,7% дітей, чиї матері курили в процесі вагітності, у 1,6% учасників, чиї матері кинули курити під час вагітності, та у 1,3% з тих, чиї матері взагалі не курили. В цілому куріння матері в процесі вагітності збільшувало ризик протеїнурії у дітей в 1,24 разу.