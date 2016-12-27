Новорічні свята можуть стати причиною інфаркту - дослідження

Причому, за словами вчених з Університету Мельбурна, справа саме в святах, а не в часі року. Основні фактори ризику - недоступність лікарень, стрес, зловживання алкоголем і жирною їжею в святкові дні. Фахівці проаналізували дані з країн Південної півкулі, де Новий рік і Різдво відзначають влітку, пише Мeddaily.ru з посиланням на UPI.com.

Читайте такожМіф про Санта-Клауса шкодить дитячій психіці - соціологиДослідження показало, що число смертей через проблеми з серцем в період різдвяних свят в Новій Зеландії зростало на 4,2%. Середній вік осіб, які помирали з цієї причини, теж зменшувався з 77,1 року до 76,2 року. Але також дослідники виявили: невиліковно хворі люди у свята часто вмирали на день пізніше, ніж у звичайні дні.

Читайте такожВідпустка омолоджує людину - дослідженняДо речі, січень - найбільш смертоносний місяць в році. У цьому місяці фіксується сплеск смертності. І на те є багато причин. По-перше, січень важкий для психіки, адже саме в цьому місяці найдепресивніший день у році - третій понеділок січня. Ще на смертність впливають погода, імунітет і те, що багато хворих людей намагаються протриматися до Нового року, щоб побачитися з рідними і, можливо, насолодитися святами в останній раз.