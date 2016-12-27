Під час молитви активізуються певні ділянки мозку - вчені

Дослідники з Університету Юти виявили, що молитва активізує ті ж ділянки мозку, що і любов, азартні ігри і наркотики. Результати дослідження були опубліковані в журналі Social Neuroscience.

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У дослідженні взяли участь 19 молодих людей з громади мормонів. Фахівці з допомогою магнітно-резонансної томографії спостерігали за подіями, що відбуваються в їх мозку процесами, коли вони читали уривки з Книги Мормона і цитати духовних лідерів, молилися чи думали про Бога.

Сканування показало, що при сильних релігійних переживаннях у добровольців активувалося кілька ділянок мозку. Одна ділянка була пов'язана з виконанням завдань, що вимагають оцінки, судження. Інша - за концентрацію уваги.

Але крім всього, у всіх добровольців активувався ділянку мозку, відома як прилегле ядро. Ця ділянка відповідає переважно за системи винагород формуванні задоволення, сміху, залежності, агресії, страху і ефекту пацебо. У цей момент у добровольців частішало серцебиття, а дихання ставало глибшим. При цьому майже всі учасники експерименту говорили, що відчували умиротворення і навіть фізичне відчуття теплоти.