Учені розробляють антибактеріальні зубні імплантати, які самі вростають в кістку

10:56, 28 грудня 2016
Зарубіжні новини
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Приблизно в 10% випадків поставлені зубні протези доводиться видаляти через інфекції або порушення в процесі остеоінтеграції.

Антибактеріальні зубні імплантати самі уростуть в кість / Фото: papamamaja.ru

Інфекції ротової порожнини — це основна причина відторгнення зубних імплантатів. Вчені з Університету країни басків (University of the Basque Country) в Іспанії на чолі з Беатріз Палла (Beatriz Palla) займаються розробкою нових покриттів для імплантатів, які одночасно будуть боротися з бактеріями і сприяти утворенню кісткової тканини навколо імплантату. У даний момент створено три різних покриття, одне з яких вже знаходиться на стадії отримання патенту, повідомляє Медпортал.

Читайте такожЧистка зубів запобігає запальним процесам у всьому організмі - медикиБеатріз Палла розповіла, що приблизно в 10% випадків поставлені зубні протези доводиться видаляти через інфекції або порушення в процесі остеоінтеграції. Таким чином, для вирішення проблеми необхідно розробити нове покриття, яке допоможе імплантату інтегруватися в щелепу, а також матиме антибактеріальні властивості — з урахуванням того, що бактерії поступово виробляють стійкість до таких покриттях. Раніше група вчених вже створила зразки покриттів, які допомагали кісткам навколо імплантату рости і фіксувати протез, наступним кроком для них було надати цим покриттям необхідні властивості, завдяки яким вони боролися б з інфекціями.

Читайте такожВчені створили пломби, які сприяють "самоодужанню" зубівДля вирішення проблеми дослідники використовували метод золь-гель синтезу, при якому спочатку утворюється колоїдний розчин, в якому присутні частинки гідроксидів (золь), а потім цей розчин перетворюють в гель. Прекурсором у цьому процесі став кремній, відомий своєю остеоіндуктивністю (здатністю провокувати ріст кістки навколо себе). На останньому етапі фахівці додали в гель різні антибактеріальні агенти, отримавши в підсумку три різних покриття. Одне із них було зроблене для профілактики інфекцій — тобто створене з матеріалу, який розпадається протягом тривалого часу, вивільняючи антибактеріальну речовину поступово. Ще одне — для лікування вже виявленої інфекції — навпаки, було зроблено з матеріалу, який швидко розкладається. Останнє покриття, на яке іспанці зараз отримують патент, призначене для застосування у стоматологічній клініці — його наносять на частину імплантата, де була помічена інфекція, але при цьому імплантат знімати необхідності немає.

Нові покриття ще не готові для використання у клінічній практиці — ученим належить велика кількість роботи, перш ніж вони зможуть вивести розробку на ринок. Поки ще рано говорити навіть про клінічні випробування.

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