Грудне вигодовування робить дитину менш вибагливою в їжі - дослідження

У новому дослідженні, проведеному вченими із Франції, взяли участь 53 дитини. Дослідники стежили за дітьми з народження. Матері годували дітей грудьми або з пляшечки. Протягом 10 днів після припинення вигодовування грудьми або з пляшечки деякі жінки давали дітей тільки морквяним пюре, а решта годувала дітей різними пюре (з моркви, артишоків, зеленої квасолі і гарбуза), передає Мeddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Читайте такожВчені встановили, що грудне вигодовування корисне для мам-годувальницьДослідження показало, що учасники, яких годували грудьми, як правило, їли більше овочів після зміни харчування порівняно з тими, кого годували з пляшечки. У віці 6 років у дітей, яких годували грудьми, а потім різними пюре, дієти виявилися найрізноманітнішими. Крім того, їм частіше хотілося спробувати нові овочі.

Діти, які перебували на штучному вигодовуванні, а потім протягом 10 днів отримували морквяне пюре, виявилися найбільш вибагливими. В цілому учасникам, які у дитинстві перебували на грудному вигодовуванні, у віці 6 років більше подобалися овочі, які вони до цього не їли, і вони з'їдали їх вдвічі більше, ніж ті, кого годували з пляшечки.

Читайте такожВчені встановили, що грудне молоко - це природний антибіотикТакож вчені виявили: якщо дитині після зміни харчування спочатку не подобається продукт, потрібно давати їй його протягом 8 наступних годувань. Це підвищить ймовірність того, що дитина буде їсти цей продукт у майбутньому. За словами фахівців, в грудному молоці зберігаються сліди раціону матері. Завдяки цьому дитина з дитинства звикає до своєрідного смаку таких продуктів, як брокколі і брюссельська капуста.