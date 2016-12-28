Редагування генома може позбавити світ геніїв - вчений

Доктор Джеймс Козубек каже: ймовірно, досягнення в галузі генетики позбавлять людство не тільки від таких захворювань, як рак, але і від талановитих людей. Зміна генів, пов'язаних, наприклад, з шизофренією і депресією, може зменшити ймовірність появи нового Шекспіра або Ейнштейна, адже креативність та високий інтелект нерідко пов'язані з подібними захворюваннями, розповідає Мeddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Читайте такожХлопчики-підлітки з прискореним пульсом і високим тиском схильні до психічних захворювань - вченіТак, відомо, що письменники в 10 разів частіше страждають від біполярного розладу порівняно з представниками загальної популяції. А у поетів ризик цього розладу підвищений у 40 разів. За словами Джеймса Козубека, вчені схильні вважати такі відхилення проблемами, які треба вирішувати. Але мета еволюції полягає не в досягненні ідеалу, а в адаптації до певних умов.

Читайте такожКуріння "травички" впливає на чоловічу психіку сильніше, ніж на жіночуУ своїй книзі Джеймс Козубек пише, що технологія редагування геному Crispr-Cas9, що проходить випробування в США і Китаї, не така корисна, як здається. Нагадаємо: за допомогою технології Crispr-Cas9 можна "виключити" будь-які гени. Але, на думку Джеймса Козубека, генетичні варіанти, пов'язані з психічними захворюваннями, в певних умовах можуть бути потрібні.