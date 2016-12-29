Час прийому душу особливим чином впливає на тіло і свідомість - дослідження

Більшість людей приймає душ ввечері перед сном або з самого ранку. І, згідно з останнім дослідженням, час, в який приймається душ, може дуже впливати на загальний стан, пише Мeddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. Ранковий душ допоможе налаштуватися на креативний лад і показаний працівникам, які перебувають у стресі. Вечірній душ, навпаки, допоможе заснути.

Читайте такожХолодний душ після занять спортом шкодить м'язамВиходить, прийом душу може і розслабити, і привести в режим бойової готовності. Головне - вибрати правильний час. Зокрема, приймаючи душ ближче до ночі, ви допомагаєте відрегулювати температуру тіла. В душі тіло розігрівається, а потім починає остигати, коли виходите з ванної. Як відомо, зниження температури тіла викликає сонливість.

А це гарантує, що людина швидше засне. Ранковий душ, у свою чергу, освіжить не тільки тіло, але й свідомість, влаштувавши йому "перезавантаження". До речі, деякі фахівці радять взагалі приймати душ раз на день. Важливо стежити за температурою води. Дерматологи наполягають на виборі помірної температури, відмовившись від дуже гарячого душу, адже він висушить шкіру.