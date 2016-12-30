Хворобу Крона та виразковий коліт можна вилікувати дієтою - лікарі

Чи можна вилікувати хворобу Крона та виразковий коліт тільки дієтою, без застосування медикаментів і стероїдів? Гастроентеролог Девід Зюскінд (David Suskind) з Дитячої лікарні Сіетла (Seattle children's Hospital) стверджує, що можна. Він перевірив свою гіпотезу на 10 дітях, що страждали від запальних захворювань кишечника, і 8 з них увійшли в ремісію після закінчення терміну дослідження. За результатами наукової роботи лікар опублікував статтю в журналі Journal of Clinical Gastroenterology, повідомляє Медпортал.

Читайте такожОцет проти виразкового колітуПротягом 12 тижнів маленькі пацієнти доктора Зюскінда харчувалися винятково в рамках вуглеводної дієти. З їх раціону були прибрані злаки, молочні продукти та продукти із вмістом цукру (за винятком меду). Також в їх харчуванні відсутня їжа, що пройшла процедуру спеціальної обробки (стерилізації або пастеризації). В основному діти їли фрукти, овочі, м'ясо та горіхи. Майже 3 місяці такої дієти дали відмінні результати — стан 80% дітей істотно покращився, хвороба перестала їх турбувати.

Читайте такожВітамін А здатний протистояти раку товстої кишки - дослідженняДевід Зюскінд зазначив, що в більшості лікарень пацієнтів лікують медикаментозним способом або пропонують їм стероїди. Обидва ці варіанти мають побічні ефекти, які можуть бути досить серйозними. Ще одна поширена думка говорить, що ліки і стероїди знімають симптоми, але не лікують саму причину хвороби. Лікар розповів, що його колеги десятиліттями думали, що дотримання дієти при запальних захворюваннях кишечника безглузде, але проведена фахівцем наукова робота показує, що це не так.