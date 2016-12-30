Вчені наблизилися до перемоги над аутоімунними захворюваннями

Відомо, що імунна система захищає організм від хвороб, але її тривала активація може призвести до пошкодження здорових тканин. Співробітники Університету Осаки відкрили новий молекулярний механізм. Він допоможе пояснити причину розладів, пов'язаних з гіперактивністю імунної системи, пише Мeddaily.ru з посиланням на Zee News.

Читайте такожВчені розробили новий метод лікування алергіїПісля активації імунна система "вимикається" за допомогою спеціалізованих клітин - регуляторних Т-клітин. Дослідники вважають: щоб впоратися з аутоімунними захворюваннями, потрібно дізнатися більше про ці клітини. Розвиток регуляторних Т-клітин у вилочковій залозі залежить від генів-підсилювачів. Вони впливають на експресію інших генів, необхідних цим клітинам.

Читайте такожПробіотики стимулюють роботу імунної системи - дослідженняФахівці провели дослідження на мишах. Вчені з'ясували, що молекула Satb1 контролювала гени-підсилювачі, які беруть участь у розвитку регуляторних Т-клітин. У гризунів без Satb1 процес розвитку регуляторних Т-клітин був порушений. І у них відзначалися симптоми аутоімунного захворювання.