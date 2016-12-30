Учені перевірили полотна великих художників на ознаки хвороб мозку у їх авторів

Виявити нейродегенеративне захворювання на зразок хвороби Альцгеймера на ранній стадії досить складно. Група фахівців з Університету Ліверпуля, пише Мeddaily.ru з посиланням на CTV News, проаналізувала полотна відомих художників і з'ясувала: мазки художників з нейродегенеративною недугою відрізнялися від мазків здорових людей.

Читайте такожТворчість допомагає впоратися зі стресом - дослідження вченихУ цілому експерти досліджували 2092 полотна Сальвадора Далі, Норваля Моріссо, Джеймса Брукса, Віллема Де Кунінга, Марка Шагала, Пабло Пікассо і Клода Моне. Хвороба Паркінсона була у Далы і Моріссо, а у Брукса і Де Кунінга - хвороба Альцгеймера. Інші художники від недуг не страждали.

Читайте такожТворчі досягнення допомагають перемогти страх смерті - психологиАналізували мазки за допомогою фрактального аналізу. Даний підхід часто застосовують, коли потрібно встановити достовірність або атрибутувати картину. Суть в оцінці складних геометричних схем і підрахунку повторюваних форм. Якщо навіть стиль живопису змінився, схеми малювання ("фрактали") залишаються відносно сталими. Виявилося, наявність захворювання призводило до явних змін у схемах малюнку. І видно це було вже в середньому віці.