Вживання алкоголю провокує розвиток багатьох форм раку - дослідження

Близько 6% смертей в усьому світі пов'язані з вживанням алкоголю. Спиртне може викликати більше 60 різних захворювань, серед яких є і кілька типів раку, пише MedicalDaily. У 2012 році від раку, викликаного вживанням алкоголю, померли близько півмільйона людей у всьому світі.

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Регулярне вживання алкоголю збільшує ризик виникнення раку кишечника, раку молочної залози, пухлин гортані, ротової порожнини, стравоходу, глотки, а також раку печінки. Цей список, опублікований раніше, поповнився ще одним пунктом – алкоголь провокує розвиток раку передміхурової залози. Рак кишечника і рак молочної залози – найбільш поширені форми раку, а рак стравоходу зустрічається рідше і важче піддається лікуванню.

Ймовірність виникнення раку була тим вище, чим більше алкоголю вживала людина, однак у групу ризику потрапили і ті, хто пив досить мало. Зниження кількості випитого допомагало зменшити ризик розвитку раку.

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Дослідники наголошують, що з 1960-х років люди стали пити більше спиртного, а тому рак, спровокований вживанням алкоголю, став зустрічатися значно частіше. Автори вважають, що люди недостатньо поінформовані про те, що алкоголь може викликати рак.