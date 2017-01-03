Вчені довели, що рівень інтелекту у літніх людей залежить від раціону харчування



«Кристалізований інтелект» - це здатність використовувати навички та знання, набуті в житті. Дослідження показало, що вживання в їжу листових овочів, що містять пігмент лютеїн, сприяє збереженню кристалізованого інтелекту у літніх людей, пише Frontiersin.

Читайте такожДобову потребу людини в калії і магнії покриють 5 бананів - дієтологи

Лютеїн є одним з пігментів, що містяться в рослинах і, насамперед, у листових і хрестоцвітних овочах, а також у яєчному жовтку.

Науковці з Університету Іллінойсу (США) провели дослідження впливу змісту цього пігменту на інтелект літніх людей.

У дослідженні взяли участь 122 особи (вік 65 – 75 років), які успішно відповіли на запитання стандартного тесту щодо рівня кристалізованого інтелекту. Вчені взяли у них проби крові для визначення рівня лютеїну в крові і зробили МРТ картування мозку, щоб виміряти обсяг структур скроневої кори, яка як пропонують, необхідна для збереження кристалізованого інтелекту.

Читайте такожВчені хочуть розкрити секрет довголіття жителів італійської села

Учасники обстеження з високим рівнем лютеїну в крові досягли більшого успіху в тестах. В обстежуваних, з вищим рівнем лютеїну в крові так само було виявлено збільшення обсягу сірої речовини в парагіпокампальній корі. Це дало підказку, вважають автори дослідження, які відділи головного мозку відіграють роль у збереженні кристалізованого інтелекту і як дієта може цьому сприяти.

Отримані результати демонструють, як конкретні поживні речовини можуть уповільнити вікове зниження когнітивних здібностей, впливаючи на швидкість старіння мозку.