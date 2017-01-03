Понад 2,5 млн дітей на Близькому Сході потребують захисту від зимових холодів - ЮНІСЕФ

В умовах зими мільйони дітей у країнах Близького Сходу можуть залишитися без допомоги і захисту - в бюджеті Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), виділеного на їхні потреби, не вистачає 38 мільйонів доларів, повідомляє Центр новин ООН.

Читайте також83% українців вважають неприпустимим позбавляти доступу до медикаментів та їжі під час бойових дій - опитування«У зимові місяці діти з вразливих верств населення особливо потребують допомоги», - заявив Регіональний директор ЮНІСЕФ по країнах Близького Сходу і Північної Африки Герт Каппеларе. За його словами, ці діти і без того ослабли від недоїдання і відсутності адекватного медичного обслуговування, а з настанням холодів їм загрожують серйозні респіраторні та інші інфекції. «Без нашої допомоги зима перетвориться на додаткове випробування для цих дітей», - підкреслив представник ЮНІСЕФ.

Роки насильства та безробіття, а також вимушені переїзди виснажили багато сімей з дітьми в Сирії та Іраку і виснажили їхні можливості. В ЮНІСЕФ планують забезпечити 2,5 мільйона дітей Сирії, Іраку, Йорданії, Лівані, Туреччині та Єгипті теплим одягом, ковдрами та фінансовою допомогою.

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Подібні зимові набори вже отримали 50 тисяч дітей в Сирії, включаючи тих, кого евакуювали з східного Алеппо. З фонду ЮНІСЕФ сплатили опалення в школах Лівану, де навчаються 95 тисяч осіб; 50 тисяч сімей в Йорданії отримали допомогу готівкою, а 38 тисяч дітей і годуючих матерів в Іраку – теплий одяг.

Однак коштів не вистачає. Донори виділили ЮНІСЕФ лише половину від суми в 82 мільйони доларів, затребуваної на захист дітей від зимової холоднечі.