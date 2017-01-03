Робота зварювальника підвищує ризик паркінсонізму - дослідження

Попередні дослідження показали, що у зварювальників підвищений ризик паркінсонізму - рухових порушень, характерних для хвороби Паркінсона, таких як м'язова ригідність та повільність. Вчені пов'язують це з впливом високих концентрацій марганцю, розповідає Мeddaily.ru з посиланням на UPI.com.

Читайте такожХворобу Паркінсона можна визначити по ході - вченіСпівробітники Вашингтонського університету проаналізували дані 886 працівників двох суднобудівних заводів і зварювального цеху з виробництва важкої техніки. Майже за 400 учасниками стежили протягом максимум 10 років. Добровольці відповідали на питання про свою роботу. Відповіді учасників допомогли вченим оцінити рівень впливу марганцю.

Читайте такожВчені перевірили полотна великих художників на ознаки хвороб мозку у їх авторівФахівці виявили симптоми, що нагадували прояви хвороби Паркінсона, у 135 (15%) осіб. Ці учасники рухали руками повільніше за інших добровольців. Крім того, у них відзначалася ригідність м'язів рук і ніг. Також у цих людей були мовні і мімічні порушення. Дослідники встановили: паркінсонізм міг розвинутися навіть у тому випадку, якщо рівень впливу марганцю в процесі роботи не перевищував норми. Але, можливо, до виникнення симптомів мають стосунок і інші метали.