Ожиріння негативно впливає на роботу мозку - вчені

Результати досліджень, проведених співробітниками британського Національного інституту здоров'я (NIH), свідчать про те, що проблема ожиріння пов'язана із змінами в мозку, і її не можна вирішити за допомогою дієт і тренажерного залу.

Про це пише Newsru.co.il з посиланням на британський таблоїд The Daily Mail з посиланням на статтю в науковому журналі Cell Metabolism.

Читайте такожАнанаси захищають від атеросклерозу, хвороб серця і раку - дослідженняЛюдям з надлишками ваги важко змусити себе займатися спортом не тому, що вони багато важать, а тому, що їх мозок починає працювати в іншому режимі: змінюються дофамінові рецептори, відповідальні за мотивацію і коло замикається.

Цей висновок був зроблений вченими в ході спостереження за мишами: піддослідні тварини, посаджені на висококалорійну дієту, переставали цікавитися біговим колесом і рухалися вдвічі повільніше, ніж їх побратими, що харчувалися нормально.

Читайте такожУ Європі ожиріння діагностовано у 25% дітей шкільного вікуДоктор Олексій Кравіц, який очолює команду дослідників, прокоментував результати цієї роботи, заявивши: вони спростовують стереотип, який стверджує, що повним людям важче носити своє тіло і тому вони менш активні.

На підтвердження цієї гіпотези він навів дані спостережень, які свідчать про те, що різко схудлі товстуни не стають після цього завзятими спортсменами, а продовжують жити в колишньому режимі.

У статті наголошується, що дофамінові рецептори "відповідають" за розвиток хвороби Паркінсона, яка також обмежує рухові функції.